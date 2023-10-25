يونايتد يحقق انتصاره الأول في أبطال أوروبا

حقق مانشستر يونايتد أول انتصار له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالتغلب على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي (1-0)، مساء الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وسجل هدف اليونايتد الوحيد هاري ماجواير في الدقيقة (72)، من المباراة التي شهدت تألق الحارس الكاميروني أندريه أونانا بتصديه لركلة جزاء في الدقيقة 90+4.
بتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3 نقاط ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كوبنهاجن عند نقطة واحدة في المركز الأخير من المجموعة الأولى.
كووورة
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