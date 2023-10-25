بيلينجهام يكسر رقمه المميز.. ويجاور أسطورة ريال مدريد

حقق نجم ريال مدريد، رقما مميزا خلال مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن بيلينجهام سجل 11 هدفا خلال 12 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات بمتوسط (0.91 هدف في المباراة الواحدة).وأوضحت الشبكة أن ذات عدد الأهداف سجله اللاعب الإنجليزي خلال 33 مباراة سابقة له عندما كان يدافع عن ألوان بوروسيا دورتموند الألماني.

وأصبح بيلنجهام، بحسب “أوبتا“، ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل خلال أول 3 مباريات مع الميرنجي (3 أهداف)، بعد الفرنسي كريستيان كاريمبو عام 1998.

وانتهت مباراة الليلة لصالح ريال مدريد (2-1)، سجل للملكي رودريجو في الدقيقة 16، وجود بيلينجهام (61)، بينما سجل ألفارو ديالو (63).

ويعتلي الميرينجي بهذا الانتصار صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما سبورتنج براجا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط.

ويأتي نابولي الإيطالي ثانيا برصيد 6 نقاط، فيما يأتي يونيون برلين رابعا من دون أي نقطة.

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