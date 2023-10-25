جيسوس يعادل رقم نجم المغرب السابق مع آرسنال

ضاعف البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم آرسنال، النتيجة لصالح الجانرز في شباك إشبيلية، الثلاثاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف جيسوس في الدقيقة 53، ليجعل النتيجة 2-0 لصالح آرسنال، بعد أن تقدم جابرييل مارتينيلي بالهدف الأول، وذلك قبل أن يقلص إشبيلية النتيجة في الدقيقة 58 عن طريق نيمانيا جوديل.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فقد سجل لاعبان فقط من آرسنال في أول 3 مباريات لهم في دوري أبطال أوروبا، هم مروان الشماخ وجابرييل جيسوس.

وأضافت: “في آخر 17 مباراة بدأها جيسوس أساسيا في دوري أبطال أوروبا سجل 14 هدفا، وقدم 4 تمريرات حاسمة”.

وتضم تلك المجموعة أيضًا فريقي آيندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي.

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