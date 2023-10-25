بعد أن سجل هدفين ضد الدحيل.. كريستيانو يكشف سر توهجه مع النصر

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، سر تألقه الكبير رفقة العالمي على جميع الأصعدة، رغم وصوله لعمر 38 عاماً

.وقال كريستيانو رونالدو، في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الدحيل القطري: “في الحقيقة، أنا لا أهتم كثيرا بالأرقام القياسية، وأفكر بالاستمتاع بوقتي الحالي مع النصر، ونحن نعمل على أن نكون أقوى وأفضل فريق“.وحول سر تألقه وهو صاحب الـ38 عاماً، رد الدون: “كلمة السر هي أنني أستمتع باللعب، وهذا السر في كرة القدم“.وأضاف: “لا شيء يأتي دون تضحيات، وأنا سعيد جدا مع النصر، وسنة جديدة سعيدة للنصر، والفريق يتحسن للأفضل من مباراة لأخرى، ومدربنا كاسترو وجهازه يعملون على مساعدتنا لنكون أفضل فريق“.

وختم: “بعد تسجيل الهدف الثاني اعتقدنا أن المباراة ستكون سهلة، ولكنها كانت صعبة ومعقدة“.

وقاد رونالدو فريقه النصر للفوز على الدحيل الليلة بنتيجة 4/3، في دوري أبطال آسيا، حيث سجل هدفين وصنع هدفا.

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