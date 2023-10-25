القبض على عامل خلال تهريب عملات أجنبية في علب سجائر بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط عامل مقيم بمحافظة الدقهلية خلال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحيازته مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية» مخبأة داخل عبوات «سجائر» داخل إحدى حقائبه بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقرر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق. الوطن نيوز

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