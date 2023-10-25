شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيلا من الأسلحة والمعدات الخاصة بأسلحة المظلات والصاعقة وحرس الحدود والمدرعات والمدفعية يحمل بكل فخر علم جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة، وذلك خلال تفقده إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني. وجرى استعراض الأسلحة والمعدات التي شاركت فى حرب أكتوبر المجيدة. وأكد العميد ياسر وهبة، مقدم احتفالية اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالسويس ، على أن مصر تعد قاعدة صناعية كبرى لإنتاج أفضل أنواع منظومة التسليح في المنطقة. ووجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إجلال وتعظيم لجيش مصر، عبر حسابه الشخصي على موقع “إكس” (تويتر سابقا). وكتب: “‏صعب بل مستحيل بلد جيشها عامل كده هتفرط فى ذرة رمل كده أو حد يحاول يقربلها كده، إحنا كده واجمد من كده كمان وعمر ما ربنا هيرضى بغير كده.. جيش مصر هو ضميرها وعمره ما عبر عن ظلم أو تخاذل.. هو جيش العدل والحق”. وبدأت إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسلام الوطني. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يشهد استعراضاً للمعدات الخاصة بأسلحة المظلات والصاعقة وحرس الحدود وعمرو أديب يشيد بعظمة جيش مصر ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.