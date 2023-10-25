سهرة حمراء وعلاقة غير شرعية وراء مصرع شاب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض العثور على جثة شاب عثر عليها داخل جوال وملقاة في مياه الرياح التوفيقي بدائرة مركز شرطة طوخ حيث تبين انها لشاب عمره 26 عاما وأن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وزوجها وشقيق الأخير قامت الأولى باستدراجه وقتله بمساعدة الآخرين، بعد أن اكتشف زوجها علاقتها الغير شرعية معه وتم ضبط المتهمين وسائق السيارة الذي قام بنقل الجثة والقاءها في الرياح التوفيقى وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطاراً من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد بورود بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة بجوال بمياه الرياح التوفيقي.

وانتقل على الفور النقيب أحمد نصر، والنقيب أحمد مصطفى معاوني المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين عثور جثة لشاب داخل جوال مغلف وملصق بلاصق شفاف ومكبل الأيد والأرجل وبه عدة جروح وإصابات بالرأس ومخنوق بحبل حول الرقبة.

وبإجراء التحريات تبين الجثة لشاب يدعى ” عبد الرحمن ا” 26 سنة عاطل ومقيم بمساكن الشاي بشبرا الخيمة، وأن وراء ارتكاب تلك الواقعة ” سمر ج” 23 سنة ربة منزل ومقيمة بكفر النخبة بدائرة مركز طوخ، برفقه زوجها المدعو “أحمد م” 27 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان وشهرته “محمود فرخة”، وشقيقه المدعو ” محمد م” عاطل ومقيم ذات العنوان.

وبعد استئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهمين وبمواجهتهم، اعترفت المتهمة الأولى بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجنى عليها وذلك منذ فترة، وعند علم زوجها بتلك العلاقة عاتب زوجته، واتفق هو وشقيقه معها علي التخلص من المجني عليه، وطلبوا وعدوا العدة وعزموا النية، فقامت الأولى باستدراج المجني عليه بمسكنها ووهمته أن مسكنها فارغ وأنها بمفردها وتريد معاشرته، وعند وصوله وجلوسه رفقتها داخل المسكن.وخرج كلا من زوجها وشقيقه وقاموا بالتعدي عليه بالضرب وقامت بكتم أنفاسه، حتي أزهقت روحه، وعقب التأكد من إزهاق روحه، استدعوا شقيق الأولي ويدعي” محمود ج” 26 سنة سائق ميكروباص ومقيم مساكن الشاي بشبرا الخيمة، فحضر بالسيارة الميكروباص خاصته وقاموا بوضع الجثة بكذا جوال ووضعه في الميكروباص وألقوه بمياه الرياح التوفيقى بمركز طوخ.وتم ضبط جميع المتهمين وأقروا بما اعترفت به المتهمة الأولي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.

صدى البلد