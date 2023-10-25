قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر تنقذ احد الأشخاص سقط داخل بئر

تمكنت قوات الدفاع المدني ولاية البحر الاحمر من إنقاذ احد الأشخاص سقط داخل بئر سايفون باحد الأحياء بمدينة بورتسودان وتعود تفاصيل الحادث الي ورود بلاغ بسقوط احد الأشخاص داخل بئر سايفون بحي دبايوا وعلي الفور تحرك تيم الإنقاذ التابع للمسطحات المائية بكامل معداته حيث تمكن من إنقاذ الشخص بكل مهنية واحترافية واسعافة الي مستشفى المواني البحرية وحالته الصحية مستقرة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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