دشنت اللجنة العليا للطواري الانسانية المتخصصة أمس بمدينة بورتسودان مشروع الهدى لعدد 100 طن للشعب السوداني. وقال وزير التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيت إن هذا الهدى سيتم توزيعه بالسرعة المطلوبة مشيداً بكل من شارك في إنجاح هذا المشروع. جمال النيل عبدالله رئيس اللجنة المتخصصة للطواري الإنسانية وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، قال إن هذا العمل يأتي ضمن جهود الدعم التي تقدمه المملكة العربية السعودية للسودان، مشيراً إلى أن 7 ولايات تستفيد من هذا الهدي الذي يتم توزيعه لكل من يحتاج إلى الدعم بالولايات المستهدفة. نائب السفير السعودي بالسودان قال إن 100 طن من اللحوم مقدمة من الممكلة للشعب السوداني الشقيق متمنياً دوام الأمن والإستقرار. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين الهدى المقدم من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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