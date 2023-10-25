عقار: “ميليشيا الدعم السريع” هزمت شعاراتها التي ترفعها بإنهاء سيطرة وهيمنة الإسلام السياسي

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار: “ميليشيا الدعم السريع” قامت باحتلال بيوت المواطنين والمؤسسات الخدمية والقتل المتعمد للمدنيين وإرهابهم وجرائم التطهير العرقي وهي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وتصنف كجرائم ضد الإنسانية.

“ميليشيا الدعم السريع” هزمت شعاراتها التي ترفعها بإنهاء سيطرة وهيمنة الإسلام السياسي والعودة للديمقراطية

نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار: لم يتعلم الجميع شيئاً من أخطائهم ولا يزالون يكررونها إلى اليوم بممارسة سياسة السياحة الدبلوماسية وهدر الموارد فيما لا يغني ولا يسمن من جوع.

إذا دفعت الحكومة لاعتماد خيار الحسم العسكري فسيكون مكلفاً وسيأخذ وقتاً ويحتاج إلى صبر من القوات المسلحة والشعب السوداني يحتاج إلى موارد بشرية ومادية.

المكون المدني متمثلاً في قوى الحرية والتغيير استقوى بالمجتمع الإقليمي والدولي دون المبادرات الوطنية العديدة وعلى ضوء ذلك نتجت بصناعة دولية ذات جودة رديئة مبادرة الاتفاق الإطاري وبداخله مجموعة تناقضات ومخاوف وأطماع.

الحكومة السودانية اعتمدت خطة وخارطة طريق من 4 مراحل متعاقبة أولاها الفصل بين القوات وثانيها مرحلة العملية الإنسانية.

الشرق للأخبار