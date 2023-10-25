أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة عن فتح الحجز الالكتروني المسبق لاستخراج جواز السفر السوداني ابتداء من اليوم 25 أكتوبر الساعة 6 مساءاً، بالسفارة السودانية بالقاهرة والتي تبدأ العمل يوم الاثنين 30 أكتوبر المقبل حيث أكملت كافة التجهيزات لمباشرة العمل.
ونوهت الإدارة المواطنين بضرورة التأكد من صحة المعلومات المدخلة، والتأكد من كتابة الاسم باللغة الإنجليزية بصورة صحيحة كما سيظهر بجواز السفر، ولفتت الإدارة الى أنه تم تقسيم العمل الى مجموعات وعلى كل مواطن الالتزام بالحضور ضمن مجموعته وفي الزمن المحدد لذلك، والموجود بتذكرة الحجز الالكتروني وذلك عبر الموقع الإلكتروني : passports.gov.sd
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى للسودانيين بالقاهرة …بدءاً من اليوم فتح الحجز الإلكتروني لاستخراج جواز السفر بالسفارة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.