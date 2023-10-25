بشرى للسودانيين بالقاهرة …بدءاً من اليوم فتح الحجز الإلكتروني لاستخراج جواز السفر بالسفارة السودانية

أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة عن فتح الحجز الالكتروني المسبق لاستخراج جواز السفر السوداني ابتداء من اليوم 25 أكتوبر الساعة 6 مساءاً، بالسفارة السودانية بالقاهرة والتي تبدأ العمل يوم الاثنين 30 أكتوبر المقبل حيث أكملت كافة التجهيزات لمباشرة العمل.

ونوهت الإدارة المواطنين بضرورة التأكد من صحة المعلومات المدخلة، والتأكد من كتابة الاسم باللغة الإنجليزية بصورة صحيحة كما سيظهر بجواز السفر، ولفتت الإدارة الى أنه تم تقسيم العمل الى مجموعات وعلى كل مواطن الالتزام بالحضور ضمن مجموعته وفي الزمن المحدد لذلك، والموجود بتذكرة الحجز الالكتروني وذلك عبر الموقع الإلكتروني : passports.gov.sd