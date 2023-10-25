شمال دارفور توقع مذكرات تفاهم لمحاربة خطاب الكراهية

وقع المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بولاية شمال دافور اليوم بمباني المجلس بالفاشر مذكرات تفاهم مع منظمات “تباشير للعون والتنمية” ، و “شبكة منظمات الحلول المستدامه” و “منظمة دارفور للعمل الإنمائي” وذلك لتنفيذ خطط العمل والمشاريع المشتركة بين المجلس وتلك المنظمات لمحاربة خطاب الكراهية الذي استشرى وسط مجتمعات الولاية بسبب الحروب.

وقال رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام الناطق الرسمي بأسم الحكومة الدكتور زكريا أدم محمد الرشيد في تصريح (لسونا) عقب التوقيع إن المجلس بصدد إنشاء كتلة كبيرة تضم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية لتعمل جمعيا في محاربة خطاب الكراهية ونشر ثقافة السلام والتثقيف المدني وذلك انفاذا لموجهات حكومة الولاية في هذا الجانب، وباعتبار أن الثقافة والإعلام تمثلان اداتان رئيسيتان من أدوات قيادة المجتمع.

من جانبه أكد مدير منظمة تباشير للعون والتنمية المهندس أيوب عربي أنهم على أتم الإستعداد للتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة والإعلام وحكومة الولاية لمحاربة كل الظواهر السالبة وإعلاء قيمة قبول الآخر وتحقيق فن العيش المشترك.

فيما دعا مدير شبكة منظمات الحلول المستدامة الاستاذ صلاح الدين عبد الرسول إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل بناء وطن يسع الجميع، مشيرا إلى وجود عدد من المنظمات الوطنية التي تعمل في مجال ثقافة السلام وسط المجتمع خاصة مجتمع محليتي كتم والواحة داعيآ المجتمع إلي التعاون لمحاربة عدم قبول الأخر وسط المجتمع السوداني.

ونشير هنا بأن المجلس الاعلى للثقافة والإعلام كان قد وقع الأسبوع الماضي مذكرتين مماثلتين مع كل منظمتي “العون التنموي” و”ماما افريكا” لذات الغرض.