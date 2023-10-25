افتتاح كأس السوبر الإسباني بين الريال وأتلتيكو في السعودية

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن “ديربي” ريال وأتلتيكو مدريد سيفتتح بطولة كأس السوبر الإسباني المقامة بالرياض يوم 10 يناير (كانون الثاني) 2024، حيث سيلعب برشلونة ضد أوساسونا في نصف النهائي في اليوم التالي.

وأكد الاتحاد أن النهائي سيقام يوم 14 من نفس الشهر.

وستقام جميع المباريات على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية.

وسيدافع برشلونة عن لقبه الذي حققه هذا العام على حساب ريال مدريد، وسيواجه في نصف النهائي أوساسونا، وصيف بطل كاس الملك الذي خسره ضد الفريق “الأبيض”.

ويعود أتلتيكو مدريد للبطولة كثالث ترتيب “الليغا”، التي توج برشلونة بلقبها قبل أربع جولات على الختام ليحصد لقبه الـ27.

رياضة 24