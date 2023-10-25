“الجزيرة” ترحب بإقرار الأمم المتحدة بمسؤولية إسرائيل عن مقتل شيرين أبو عاقلة

رحبت شبكة الجزيرة الإعلامية بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي أقرّ بمسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل مراسلتها الصحافية شيرين أبو عاقلة في فلسطين.

ودعت الشبكة في بيان لها، الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان تحقيق العدالة لها ومحاسبة قتلتها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، مباشرة في رأسها صباح 11 مايو/ أيار 2022، في أثناء تغطيتها اقتحاماً لقواته في مخيم جنين للاجئين في الضفّة الغربية.

وعلى الرغم من الأدلة الواضحة على ارتكاب قواتها للجريمة، إلّا أنّ دولة الاحتلال تحايلت طوال شهور للتهرب من تحمّل مسؤولياتها في مقتل أبو عاقلة.

وأقرّت الهيئة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها بأنّ قوات الاحتلال استخدمت “القوة المميتة دون مبرر” في استهدافها للصحافية، وسلطت الضوء على الحاجة الملحّة لمحاسبة قتلة أبو عاقلة والمتورطين في استهدافها.

ودعمت “الجزيرة” تعهد اللجنة الأممية بتقديم الأدلة التي جمعتها إلى المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها ذات الصلة بفلسطين.

وطالبت “الجزيرة” المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ببدء التحقيقات في مقتل أبو عاقلة من دون تأخير.

العربي الجديد