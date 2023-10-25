تنفيذي محلية السلام يبحث دعم الأسر الوافدة بسبب الحرب

استقبلت الاستاذة فاطمة الحاج الطيب المدير العام الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض بمكتبها برئاسة الوزارة بربك اليوم الأستاذ الزين فضل المولي الزين المدير التنفيذي لمحليه السلام ، بحضور الاستاذ عوض الطاهر علي مدير الرعاية الاجتماعية بالمحلية . وبحث اللقاء عدد من القضايا التي تهم المحلية وانسانها خاصة مايلي مشروعات التنمية والوقوف والترتيب على انسياب السلع الإستهلاكية ومواد والاغاثة المتوقع توزيعها قريبا دعما للاسر الوافدة من ولاية الخرطوم بمراكز الايواء والاسر المستضيفة . ودعا المدير التنفيذي لمحلية السلام ضرورة اعطاء المحلية اولوية خاصة باعتبار أن المحلية من المحليات الحدودية وتستضيف اعدادا كبيرة من اللاجئين الجنوبيين والوافدين بسبب الحرب. سونا

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