قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد إنه تم حظر أكثر من 23 ألف سيارة تم الإبلاغ عن فقدانها وسرقتها بنظام المرور منذ يونيو الماضي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الشرطة تعميم نشرات جنائية بأوصافها لكافة الأقسام والإنتربول حتى يتم ضبطها إذا ما هربت إلى الخارج.

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