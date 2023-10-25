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حظر أكثر من 23 ألف سيارة تم الإبلاغ عن فقدانها وسرقتها

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Khaled 0 تبليغ

قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد إنه تم حظر أكثر من 23 ألف سيارة تم الإبلاغ عن فقدانها وسرقتها بنظام المرور منذ يونيو الماضي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الشرطة تعميم نشرات جنائية بأوصافها لكافة الأقسام والإنتربول حتى يتم ضبطها إذا ما هربت إلى الخارج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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