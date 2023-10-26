والي الخرطوم يبحث ترتيبات تدشين منافذ البيع المخفض للمواطنين

بحث والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع سعد أحمد سعد المكلف بإدارة شركة الخرطوم للأمن الغذائي ترتيبات تدشين منافذ البيع المخفض للمواطن. وتم من خلال الإجتماع التداول حول أفضل الوسائل لتقديم خدمات ذات منفعة للمواطن في ظل الحرب بدون أرباح وبأقل من أسعار السوق، ووجه الوالي إدارة الشركة بالتواصل مباشرة مع المنتجين لتوفير السلع بأقل الأسعار. وتم الاتفاق على قائمة من السلع الأساسية على رأسها اللحوم، منتجات اللحوم، البيض، اللبن، الدقيق، السكر والبهارات. كما جرى التفارض على آليات التوزيع ومنافذ البيع المتحركة داخل الأحياء والأسواق على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع السلطات المحلية ولجان الأسواق. سونا

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