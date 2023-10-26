قال الأستاذ جمال النيل عبدالله رئيس اللجنة المتخصصة للطوارئ الإنسانية وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن تدشين الدعم هذا يمثل دعم كبير للشعب السوداني وهو يستهدف أشد الناس خوجه في أم درمان والخرطوم، معبراً عن شكره للدعم وقال إن الدعم عباره عن 80 طن من المعدات الطبية مشيدا بجهود أبناء السودان بايطاليا. السيد بدرو عضو الوفد الإيطاليأشاد بكل الجهود التي تقدم من أجل تخفيف الصعوبات التي تواجه السودانين مغيراً عن شكره بجهود منظمة بلو اسكاي وكل الدعم الذي وجدناه من الرسميين بحكومة السودان خاصه لجنه الطواري الإنسانية. الممثل الإيطالي قال إن هذا الدعم يمثل البداية وهناك دعم اخر في الطريق وأن الشعب الإيطالي يقف مع الشعب السوداني لتجاوز هذه المحنه وأن الدعم مقدم من منظمة بلو اسكاي. من جهته قال هشام رمضان ممثل منظمة بلو اسكاي إن هذا الدعم للمحتاجين في السودان في ظل الظروف وهي مقدمه من الشعب الإيطالي وهي تستهدف المتاثرين بالخرطوم خاصه محلية كرري، مشيداً بجهود كل من قدم الدعم داخل السودان والجالية السودانية بإيطاليا. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين الدعم المقدم من الحكومة الايطالية للمتأثرين من الحرب بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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