عادت الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل لإثارة الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أثارت الجبلية ضجة غير مسبوقة بعد ظهورها في جلسة تصوير بالعاصمة المصرية القاهرة. الفنانة المثيرة للجدل ظهرت خلال جلسة التصوير وهي ترتدي فستان وصفه المتابعون بالفاضح, وذلك بعد أن كشف عن ساقيها وأكتافها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد انقسم المعلقين في تعليقاتهم إلى منتقد وساخر, وكتب أحد المعلقين (السكاكات عجيبة يا جبلية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. خلال جلسة تصوير بالقاهرة .. الفنانة عشة الجبل تثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة بعد ظهورها بفستان فاضح كشفت به عن ساقيها وأكتافها وساخرون: (السكاكات عجيبة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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