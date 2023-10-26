تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعجاب كبير مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول رجل سوداني يحمل روح شبابية شارك بها أبناء أخته في الرقص على طريقة “الهجيج”. وتفاعل الرجل الذي أطلق عليه المتابعون اسم “الخال” مع أغنية “البياح” التي تغنى بها مطرب الحفل, وكتب متداولو المقطع بعد نشره (الخال والد ومارق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. خال سوداني يقدم فاصل من الرقص على طريقة “الهجيج” مع أبناء أخته خلال حفل ساهر ومتابعون: (الخال والد ومارق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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