نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك مقطع فيديو حقق مشاهدات عالية وتابعه المئات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول حسناء تونسية وهي تقود سيارتها في الشارع العام. ولفتت الحسناء التونسية أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد ترديدها خلف الفنان السوداني طه سليمان أغنية (سائلين عليك كل العباد) التي كانت تعمل على جهاز سيارتها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد كتبت الحسناء على المقطع الذي حظي بمشاهدات عالية (والله اني أدمنت الأغاني السودانية والسودان زاتو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء تونسية فائقة الجمال تغني داخل سيارتها (سائلين عليك كل العباد) وتقول: (والله اني أدمنت الأغاني السودانية والسودان زاتو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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