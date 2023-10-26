شاهد بالصورة والفيديو.. رئيس جمعية التراث السوداني يهاجم المطربين بسبب إحيائهم حفلات بالقاهرة وناشطون يفضحونه بفيديوهات يظهر فيها وهو يرقص مع “القونات” في مصر وساخرون: (الاختشوا ماتوا)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمقطع فيديو لمسؤول سوداني اختلف المتابعون حول منصبه وهو يهاجم المطربين السودانيين في مصر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد هاجم المسؤول المطربين والمطربات بسبب إحيائهم لحفلات في مصر رغم الظروف التي يعاني منها السودان بسبب الحرب الدائرة الآن.

بعض متداولي الفيديو أكدوا أن الرجل هو الملحق الثقافي السوداني بالقاهرة, وقاموا بنشر مقاطع له ظهر من خلالها وهو يشارك في الحفلات السودانية في مصر ويتبادل الرقص مع المطربات “القونات” حسبما كتب متداولو المقطع.

وتشير متابعات محرر موقع النيلين إلى أن المتحدث في الفيديو لا علاقة له بالسفارة السودانية بالقاهرة، وانما هو الأستاذ صالح أحمد عبده رئيس جمعية التراث السوداني بالمملكة العربية السعودية. أما الملحق الثقافي في سفارة السودان في القاهرة فهو الدكتور مرتضى علي عثمان، وليس بين الرجلين أدنى شبه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد سخروا من الرجل خلال تعليقاتهم الكثيرة, وكتب أحد المعلقين ساخراً (فعلاً الاختشوا ماتوا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)