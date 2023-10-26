شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يرفض “العطالة” في مصر ويعرض بضاعته البسيطة في الشارع العام وهو ينادي المارة على الطريقة السودانية (يا ماشي تعال غاشي وحصل الجرد)

تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي حصل على تفاعلات واسعة شاب سوداني رفض “العطالة” كما يفعل معظم الشباب الذين نزحوا إلى مصر.

واتخذ الشاب خطوة نالت اعجاب المتابعين والمارة بإحدى شوارع العاصمة المصرية القاهرة, بعد أن اتخذ من الشارع مكان يعرض فيه بضاعته البسيطة المكونة من ملابس شبابية وأطفالية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد جذب الشاب أنظار مواطنيه بالقاهرة بعد أن قام بالتسويق لبضاعته على الطريقة السودانية وهو ينادي على المارة (حصل الجرد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)