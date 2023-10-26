ثمن مدير الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم بولاية شمال دارفور بالإنابة الدكتور عبد الله عبدالكريم عبدالله الجهود التي تضطلع بها المنظمات الوطنية وسعيها المستمر لدعم وتطوير التعليم بالولاية. وأكد د عبدالكريم لدى مخاطبته اليوم بمدرسة الأضواء الثانوية الخاصة للبنات بالفاشر افتتاح دورتي (تطوير المدرسة) و(طرق التدريس) اللتين نظمتهما منظمة العطاش للسلام والتنمية بالتعاون مع الوزارة ل 48 معلماً ومعلمة من محليتي ألفاشر وكتم، أكد أهمية التدريب المستمر للمعلمين والمعلمات لما له من دور في رفع كفاءة المعلم مهنياً، إدارياً وفنياً، مطالباً الدارسين بنقل ما تلقوه إلى زملائهم. ومن جهته قال ممثل منظمة العطاش للسلام والتنمية صالح عبد الكريم عبد الله إن تنظيم الدورتين يأتي تنفيذاً لأهداف المنظمة في مجال صقل مهارات المعلمين وتطويرها حتى يسهموا بدور فاعل في ترقية العملية التعليمية، مؤكداً أن ثمار هذه الدورة التدريبية سيجنيها التلاميذ قريبا. وتجدر الإشارة إلى أن دورتي تطوير المدرسة وطرق التدريس لمعلمي محليتي ألفاشر وكتم ستستمر لمدة أربعة أيام. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر دورتان تدريبتان لتطوير المدرسة وطرق التدريس لمعلمي محليتي الفاشر وكتم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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