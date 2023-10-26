أكد اللواء شرطة عبدالاله علي احمد مدير الادارة العامة لتدريب الضباط اهمية التدريب في رفع قدرات منسوبي الشرطة للاضطلاع بدورهم كاملا في بسط الامن والاستقرار بالبلاد، مشيرا الي ان ادارته تعمل علي انفاذ عدد من البرامج والحزم التدريبية الخاصة بمنسوبي الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
كاشفاً عن استمرار الدورة التدريبية الخاصة بمنسوبي شرطة ولاية الخرطوم لعدد (120) فرد يمثلون ادارات الشرطة المختلفة تلقي الدارسون خلالها محاضرات نظرية وعملية بجانب تدريب علي مختلف انواع الاسلحة، مشيرا الي ان الدورة تختص بالعمل المنعي والكشفي اضافة الي مطلوبات ما بعد الحرب.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
كانت هذه تفاصيل خبر دورة تدريبية في العمل المنعي تستهدف منسوبي شرطة ولاية الخرطوم بولاية نهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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