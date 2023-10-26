شرطة مرور ولاية الجزيرة تشارك المكفوفين فى الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء

شاركت شرطة مرور ولاية الجزيرة اتحاد المكفوفين ومجلس الأشخاص ذوى الاعاقة فى فعالية الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء والذي جاء تحت شعار ( عصايتنا قوتنا وحمايتنا) بحضور وزير الرعاية الاجتماعية وممثل مدير ادارة مرور ولاية الجزيرة ورئيس إتحاد المكفوفين القومي والولائي وعدد من منظمات المجتمع المدنى والذى يصادف منتصف اكتوبر من كل عام. العقيد شرطة محمد حيدر الفكى ممثل مدير ادارة مرور ولاية الجزيرة اكد (للمكتب الصحفي للشرطة) اهتمام الإدارة العامة للمرور بشريحة المكفوفين وادوارهم تجاه المجتمع وضرورة تقديم الخدمات لهم بجانب اهمية العصا البيضاء ومدلولالتها فى مساعدة الكفيف لانها وسيلة الوصول لذوي الإعاقة ، مضيفا أن الاحتفال جاء لتثقيف وارشاد المجتمع بحقوق المكفوفين وإدراجها في برامج التوعية المرورية لمستخدمي الطريق وطالبي رخصة القيادة ، داعيا منسوبي المرور لتقديم المساعدات الممكنة لهم خاصة عند عبورهم للطريق. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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