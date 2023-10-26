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برمة ناصر: أدعو جميع أبناء وبنات السودان على العمل كل من موقعه لإنهاء الحرب

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر:

– أذكر الوفود المشاركة بمنبر جدة بأن مسار التفاوض يحفظ الأرواح البشرية الغالية والموارد الاقتصادية

– أدعو جميع أبناء وبنات السودان على العمل كل من موقعه لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.

– مسؤوليتنا الجماعية أن نؤيد مثل هذه الإجراءات ونحن في الحزب سنعمل بنشاط على تعزيز الدبلوماسية والحوار البناء.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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