برمة ناصر: أدعو جميع أبناء وبنات السودان على العمل كل من موقعه لإنهاء الحرب

قال رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر: – أذكر الوفود المشاركة بمنبر جدة بأن مسار التفاوض يحفظ الأرواح البشرية الغالية والموارد الاقتصادية – أدعو جميع أبناء وبنات السودان على العمل كل من موقعه لإنهاء الحرب وتحقيق السلام. – مسؤوليتنا الجماعية أن نؤيد مثل هذه الإجراءات ونحن في الحزب سنعمل بنشاط على تعزيز الدبلوماسية والحوار البناء. الجزيرة – السودان

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