رفض والده سفره إلى السودان .. طالب يتخلص من حياته في الزمالك

كشفت التحريات الأولية حول قيام شاب بإنهاء حياته داخل شقته بالزمالك، أن الطالب أنهى حياته بسبب رفض والده سفره إلى السودان لاستكمال دراسته في كلية الصيدلة، ما تسبب في مروره بأزمة نفسية قادته إلى التخلص من حياته.

التحريات ذكرت أيضًا أن رجال المباحث وجدوا الطالب معلقًا من رقبته في باب غرفته بالزمالك، واستدعت الأسرة لسماع أقوالهم حول قيام الشاب بالتخلص من حياته.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثة طالب يحمل الجنسية السودانية متوفيًا داخل غرفته.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وعثروا على المتوفى، وتبين أنه طالب في كلية الصيدلية ويحمل جنسية إحدى الدول، وتحرر محضر وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

صحيفة المصري اليوم