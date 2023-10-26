هل كان بمقدور الجيش السوداني حسم الحرب في شهور قليلة؟

الجيش السودان - قوات خاصة يقول خبير عسكري سوداني إن الجيش السوداني كان بمقدوره حسم الحرب ضد قوات الدعم السريع خلال خمسة أشهر، محملا قيادة الجيش مسئولية تأخير حسم المعارك الدائرة ووصف ما يجري بالتسيب والقصور الواضح. ضيف الحوار: أحمد عصام الدين، ناشط سياسي ومدون سوداني في برلين استمع للحلقة من DW هنا

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