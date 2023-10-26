تركيا وأذربيجان تختتمان مناوراتهما العسكرية المشتركة

ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنها اختتمت المناورات العسكرية التي أجراها جيشها مع الجيش التركي في العاصمة باكو ومناطق أخرى.

ذكرت ذلك وكالة أنباء “الأناضول” التركية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المناورات التي أجرتها الدولتان تحمل اسم “مصطفى كمال أتاتورك 2023”.

ولفتت الوزارة إلى أن المناورات بدأت في الـ23 من الشهر الجاري وشاركت فيها قوات برية وجوية ووحدات من الصواريخ والمدفعية والقوات الخاصة الأذربيجانية، إضافة إلى القوات التركية.

وبحسب الوكالة، فإن عدد الجنود، الذين شاركوا في المناورات يقدر بـ3 آلاف، إضافة إلى عتاد عسكري يضم 130 دبابة و200 مقاتلة ومروحية ونحو 100 مدفع، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تعزيز التعاون والتنسيق المشتركة بين الجيشين التركي والأذربيجاني.

وكالة سبوتنيك