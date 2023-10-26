برشلونة يعبر شاختار بهدفين لهدف

تغلب برشلونة على ضيفه شاختار دونيتسك بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ثنائية البارسا حملت توقيع فيران توريس وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 28 و36، بينما سجل جيورجي سوداكوف، هدف شاختار في الدقيقة 62.

ورفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بفارق 6 نقاط عن شاختار ثالث الترتيب.

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