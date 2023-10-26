مانشستر سيتي يحافظ على العلامة الكاملة بدوري الأبطال بعد الفوز على يونج

حافظ مانشستر سيتي على العلامة الكاملة في دوري الأبطال، بالتغلب على مضيفه يونج بويز السويسري (3-1)، اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب سويس وانكدورف، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات.وسجل ثلاثية السيتي مانويل أكانجي في الدقيقة 48، وإيرلنج هالاند (67) و(86)، بينما سجل هدف يونج بويز الوحيد ميشاك إيليا (52).
ورفع السيتي رصيده إلى 9 نقاط، بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد يونج بويز عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
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