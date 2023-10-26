ثلاثية نظيفة من سان جيرمان ضد ميلان في أبطال أوروبا

حقق باريس سان جيرمان فوزا عريضا على ضيفه ميلان (3-0)، الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما بملعب بارك دي برانس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وافتتح كيليان مبابي أهداف اللقاء بالدقيقة 32، قبل أن يضاعف راندال كولو مواني النتيجة في الدقيقة 53، ويختتم كانج إن لي الثلاثية في الدقيقة 89.
بهذا الفوز، بلغ باريس النقطة رقم 6، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد ميلان عند نقطتين، ليتراجع للمركز الرابع والأخير.
كووورة
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