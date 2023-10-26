إفتتاح معرض تقنيات الزراعة والري والثروة الحيوانية بمدني

إفتتح المهندس عبد المنعم حسن خليفة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية ممثل والي ولاية الجزيرة والدكتور عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة مساء امس بنادي الجزيرة بمدني إنطلاقة فعاليات معرض تقنيات الزراعة والري والثروة الحيوانية الذي نظمتة شركة البخيت المتحدة للأعمال المتقدمة.

من جانبه أكد ممثل الوالي أهمية المعرض لتطوير القطاع الزراعي من خلال نقل التقانة ونشر مفاهيم الزراعة الحديثة عوضاً عن الزراعة التقليدية، مشيراً لحوجة مجتمعات المزارعين في ربوع الولاية المختلفة للحصول على المعارف العلمية الحديثة وآخر ماتوصلت اليه التكنولوجيا في المجال الزراعي، معتبراً المعرض فرصة حقيقية تمكن المنتجين من الحصول على المعارف والتقانات المطلوبة لزيادة الإنتاج.

واوضح أن خطة وزارة الإنتاج مبنية على إدخال التقانات الحديثة على القطاع الزراعي لتقليل الكلفة وزيادة الإنتاج شاكرا في هذا الصدد كافة الجهات والمؤسسات التي أسهمت في قيام المعرض.

فيما قطع محافظ مشروع الجزيرة بأهمية التقانة الحديثة في تطوير الزراعة وأن ادارة مشروع الجزيرة تعمل بكل جهد لإدخال التقانة في مساحات كبيرة لرفع الإنتاجية وتأمين الغذاء للمواطن السوداني.

ولفت للدور الكبير الذي يمكن أن تلعبة المعارض في إعطاء المزارعين فكرة الشركات العاملة في مجال التقانات الزراعية وخدماتها، مؤكداً نجاح العروة الصيفية بمشروع الجزيرة وخروجها بسلام رغم التحديات التي واجهتها.

إلى ذلك أوضح المهندس عبد الله البخيت مدير شركة البخيت المتحدة للأعمال المتقدمة أن المعرض جاء نتيجة لتعاون كبير بين شركات الأعمال وحكومة ولاية الجزيرة خدمة للمزارعين في سبيل إستغلال كافة الإمكانات الزراعية التي تتمتع بها الولاية في المجال الزراعي بما ينعكس بشكل إيجابي على الإقتصاد القومي.