بسبب علاقة غير شرعية.. تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب

جدد قاضى المعارضات بالقليوبية – مصر – حبس المتهمين بقتل شاب بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة أحدهم والقاء جثته بالرياح التوفيقي في طوخ 15 يوماً على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهما.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة بجوال بمياه الرياح التوفيقي.

وانتقل على الفور النقيب أحمد نصر، والنقيب أحمد مصطفى معاوني المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين عثور جثة لشاب داخل جوال مغلف وملصق بلاصق شفاف ومكبل الأيد والأرجل وبه عدة جروح وإصابات بالرأس ومخنوق بحبل حول الرقبة.

وبإجراء التحريات تبين الجثة لشاب يدعى ” عبد الرحمن ا” 26 سنة عاطل ومقيم بمساكن الشاي بشبرا الخيمة، وأن وراء إرتكاب تلك الواقعة ” سمر ج” 23 سنة ربة منزل ومقيمة بكفر النخبة بدائرة مركز طوخ، برفقه زوجها المدعو “أحمد م” 27 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان وشهرته “محمود فرخة”، وشقيقه المدعو ” محمد م” عاطل ومقيم ذات العنوان.وبعد إستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهمين وبمواجهتهم، أعترفت المتهمة الأولى بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجنى عليها وذلك منذ فترة، وعند علم زوجها بتلك العلاقة عاتب زوجته، وإتفق هو وشقيقه معها علي التخلص من المجني عليه، وطلبوا وعدوا العدة وعزموا النيه، فقامت الأولى بإستدراج المجني عليه بمسكنها ووهمته أن مسكنها فارغ وأنها بمفردها وتريد معاشرته، وعند وصوله وجلوسه رفقتها داخل المسكن.

وخرج كلا من زوجها وشقيقه وقاموا بالتعدي عليه بالضرب وقامت بكتم أنفاسه، حتي أزهقت روحه، وعقب التأكد من إزهاق روحه، إستدعوا شقيق الأولي ويدعي” محمود ج” 26 سنة سائق ميكروباص ومقيم مساكن الشاي بشبرا الخيمة، فحضر بالسيارة الميكروباص خاصته وقاموا بوضع الجثة بكذا جوال ووضعه في الميكروباص وألقوه بمياه الرياح التوفيقى بمركز طوخ.وتم ضبط جميع المتهمين وأقروا بما أعترفت به المتهمة الأولي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

صدى البلد