مركز الملك يعلن استمرار تقديم الدعم الانساني واللوجستي للسودان

إلتقى وزير الصحة الإتحادي المكلف د هيثم محمد إبراهيم، بمكتبه اليوم بالحجر الصحي ببورتسودان فريق مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة نائب سفير المملكة العربية السعودية بالسودان رأفت بن أحمد بن شرف وممثلي مركز الملك سلمان حاضر بن عطاالله بن فهد و فهد بن ناصر بن عبدالله العسكر، بحضور الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم د.علي بابكر ورئيس اللجنة الصحية اللوجستية د. خليل محمد إبراهيم، والمدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية د.شيخ الدين عبدالباقي.

وياتي اللقاء في إطار التنسيق ومزيد من الإعداد في عمليات متابعة تواصل الدعم السعودي الذي ينفذ عبر المركز. ٠

وبحث اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بمجمل الإحتياجات العاجلة وتحديث الطلبيات من خلال التعرف على الإحتياجات العاجلة ومزيد من عمليات تسهيل وصول مساعدات المركز الطبية والإنسانية عبر الجسر الجوي والبحري من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية السودان، بالاضافة إلى ناقش أولويات الاحتياج الإنساني والطبي.

وعبر الوزير عن شكرة وتقديرة لجهود المملكة العربية السعودية المتميزة مع السودان والعمل السباق في تقديم العون الإنساني وذلك مما يؤكد عمق العلاقات الأزلية بين الشعبين، معلناً عن تقديم كافة المساعدات وتسهيل الإجراءات لانسياب الإمدادات السعودية لكل الولايات.

وأشار الوفد إلى جهود المملكة في التخفيف من الآثار على الشعب السوداني الشقيق وتقديم المساعدات الطبية، الغذائية، الايوائية وذلك إمتداد للدور الإنساني الذي تضطلع به السعودية لتقديم الدعم والمساعدات لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأكد الوفد الثقة في كل أهل السودان للخروج من هذه الأزمة وينعم بالسلام والإستقرار.

وكالة سونا