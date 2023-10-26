آيس وهيدرو.. حبس 3 أشخاص وسيدة لاتجارهم في المخدرات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس ٣ أشخاص وسيدة، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام .

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي ٣ تجار مخدرات وسيدة بحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام .

كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط 3 أشخاص وسيدة لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام.

وبمواجهتهم بالمضبوطات اقروا بحيازتهم لها بقصد الإتجار فيها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صدى البلد