شاهد بالفيديو.. ولي عهد الفجيرة بدولة الإمارات يستقبل قناصل السودان وإثيوبيا وإيران!

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، – كلًا على حدة – سعادة زاهر عبدالفاضل عجب القنصل العام لجمهورية السودان بدبي، والدكتور الصادق علي سيد أحمد نائب القنصل العام لجمهورية السودان بدبي، وسعادة محمد سليماني القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة أكليلوا كيبيدي إيرينا القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بدبي.

ورحّب سمو ولي عهد الفجيرة بالقناصل الذين قدموا للسلام على سموه، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهام عملهم.

وجرى خلال اللقاءات، تبادل الحديث حول عددٍ من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تطوير العلاقات الثنائية التي ترتقي بمصالح الجانبين في كافة المجالات.

وأشاد القناصل بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، على جميع الأصعدة. وحضر اللقاءات سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

وكالة أنباء الإمارات