محترف الدوري الفنلندي يدعم صفوف منتخب السودان في تصفيات المونديال

يواصل الاتحاد السوداني لكرة القدم مسعاه خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف تشكيلة المدرب الغاني كواسي أبياه بعدد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، وذلك قبل الدخول في سباق التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وفي هذا الإطار، أكد الاتحاد السوداني لكرة القدم أنه استدعى اللاعب يوسف علي، المحترف في صفوف فريق لاهتي الفنلندي، والبالغ من العمر 23 سنة، من أجل الالتحاق بمعسكر منتخب “صقور الجديان” في المملكة العربية السعودية، استعداداً لمواجهة منتخبي توغو والكونغو يومي 13 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال الاتحاد السوداني في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، الأربعاء: “استدعى الاتحاد السوداني لكرة القدم اللاعب يوسف علي، الذي يلعب في الدوري الفنلندي، بغرض الالتحاق بالمعسكر في السعودية استعداداً لتصفيات كأس العالم الشهر المقبل”.

وقرّر الاتحاد السوداني لكرة القدم استدعاء اللاعبين المحترفين خارج الدوري المحلي، إذ وجه الدعوة سابقاً لـ6 أسماء إلى معسكر شهر أكتوبر/تشرين الأول، والذي تخلله خوض منتخب السودان ثلاث مباريات ودية أمام منتخبي تنزانيا وتشاد في مناسبتين.

كما استدعى منتخب السودان كلّاً من ياسين حامد، نجم فريق غيور تورنا أوزتالي المجري، وسيف تيري لاعب نادي فاركو المصري، وشرف الدين شيبوب لاعب فريق الجيش الرواندي، ومحمد عيسى وأبو بكر عيسى المحترفين في صفوف فريقي ميلتون كينز وغريمسبي تاون الإنكليزيين، فضلاً عن مهاجم نادي دن بوش الهولندي شادي عز الدين بارغلان، لكنّ الأخير كان الوحيد الذي التحق بالبعثة، فيما غابت بقية الأسماء لأسباب مختلفة.

العربي الجديد