والي كسلا يؤكد تضامنه مع قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة

اكد والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله وقوفه وتضامنه ودعمه للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف تصنيفاتهم.
واطلع الوالي لدى لقائه اعضاء المجلس برئاسة الاستاذ الصافي محمد فضل الله، امين المجلس بحضور مدير قطاع التنمية الاجتماعية الاستاذ مصطفي همد ٬ اطلع على هموم وقضايا ذوي الإعاقة وسير الاداء بالمجلس والتحديات الماثلة خاصة في ظل الأوضاع الحالية.
و قدم امين المجلس خلال اللقاء تنويرا شاملا حول دور المجلس تجاه منسوبيه والمجهودات المبذولة في الفترة الماضية بالاضافة الى مطلوبات ذوي الإعاقة بالولاية و نوه إلى ماتم حول كيفية انجاح الاحتفال باليوم الدولي للإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام.
من جانبه أبدى الوالي بعضا من الموجهات والرؤى التي من شأنها انجاح الاحتفال وكيفية إنجاز الرؤية الخاصة بالاحتفال.
سونا
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