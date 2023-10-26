الترجي يعاقب مازيمبي ويعبر لنصف نهائي الدوري الأفريقي

بلغ الترجي التونسي، نصف نهائي الدوري الأفريقي، بعد فوزه 3-0 على ضيفه مازيمبي الكونغولي، اليوم الخميس، على ملعب حمادي العقربي في رادس، في إياب دور الثمانية.

ثلاثية الترجي حملت توقيع ياسين مرياح وأسامة بوجرة ومحمد أمين توجاي في الدقائق (45+1) و76 و87.

وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا، قد انتهت بفوز مازيمبي (1-0)، ليتأهل الترجي إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين (3-1).

الترجي بدأ اللقاء بقوة، وفي الدقيقة الرابعة، أهدر رودريجو نجم الفريق التونسي، فرصة هدف محقق بعد عرضية من الجهة اليسرى عن طريق بن حميدة.

وكاد محمد أمين توجاي أن يفتتح التسجيل للترجي في الدقيقة 15 من ركلة ركنية على الجهة اليمنى، نفذها يان ساس وقابلها زميله توجاي برأسية مرت بجوار القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح الترجي في افتتاح التسجيل عن طريق ياسين مرياح، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى قابلها رودريجو برأسية، ليرسلها إلى القائم البعيد ويسجل مرياح بسهولة.

وبدأ الشوط الثاني بحذر شديد من الطرفين، وكاد الترجي أن يسجل هدف التعزيز عن طريق يان ساس، الذي انفرد بحارس مازيمبي، لكن ذهبت الكرة إلى ركلة ركنية.

واقترب ياسين مرياح من تسجيل الهدف الثاني لولا براعة حارس الضيوف الذي تصدى وأبعد الكرة بنجاح في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 64، أنقذ الحارس أمان الله مميش، فريقه الترجي من هدف محقق، قبل نجاح أسامة بوجرة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وقبل نهاية المباراة بنحو 4 دقائق، سجل محمد أمين توجاي، الهدف الثالث للترجي من رأسية قوية بعد عرضية نفذت من ركلة حرة، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض.

كووورة