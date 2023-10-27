منظمة الإغاثه الاسلامية عبر العالم تنفذ مشروع الإستجابة الطارئه للغذاء المياه، الصرف الصحي بولاية سنار

دشنت منظمة الإغاثة الاسلامية عبر العالم بشراكة مع وزارة الصحة بولاية سنار مشروع الاستجابه الطارئه للغذاء، المياه، الصرف الصحي والحماية والصحة في السودان.

وثمن والي سنار المكلف الأستاذ توفيق محمد علي عبدالله جهود منظمة الإغاثة الاسلامية عبر العالم وتدشينها لهذا المشروع العملاق، مبيناً أن حكومة ولايته ستعالج كل التحديات التي تواجه المنظمه.

وشكر منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم لتنفيذها هذا المشروع المتكامل ليستفيد منه المتأثرين الوافدين لولاية سنار مؤكدا انهم يستحقون الدعم والوقوف معهم مؤكدا ان حكومة الولايه ستسخر كافة إمكاناتها للوقوف بجانبهم.

وثمن جهود مفوضيه العون الانساني بولاية سنار والدور الكبير لوزارة الصحة في بسط الخدمة للوافدين في جميع المؤسسات الصحية بالولاية.

فيما أكد المدير التنفيذي لمحلية سنار عبدالله عطا المنان أن محليته أبوابها مفتوحة لمنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم مثمناِ جهودهم الداعمه للضعفاء والوافدين.

وقال إن بمعسكرات الإيواء مابين 1900 الى 2000 مواطن إضافة لما يقارب ال 50000 ألف مواطن مؤكدا مواصلة التنسيق مع جميع المنظمات خدمة للعائدين والضعيفين من المواطنين بالمحلية والولاية.

مدير وحدة المفوضيات الولائيه بمفوضية العون الانساني الإتحادي َََََد. أسماء عدلان حسن عدلان أشادت بتلاحم مجتمع ولاية سنار حكومة وشعبا لخدمة العائدين من أحداث الحرب مبدية اعجابها بالخدمة المقدمة للعائدين.

وقالت إن ولاية سنار أكثر الولايات أمنا مما يجعلها قبلة للعائدين من أحداث حرب الخرطوم مؤكدة أن مفوضية العون الإنساني الاتحاديه ستظل داعمة لولاية سنار في شتى المجالات خاصة بعد جمع معلومات حقيقيه عن العائدين لولاية سنار.

فيما أشاد مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبد الفتاح بادي بجهود منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، وقال إن مشروع الاستجابه للغذاء، المياه، الصرف الصحية، الحماية والصحة يهدف لتقديم الخدمات لاشد المتضررين من أحداث الحرب وكذلك المجتمعات المستضيفه لهم، مؤكدا ان المفوضيه تعمل على التنسيق بين الشركاء وتراقب سير عمل اي مشروع منفذ بالولاية.

المدير القطري لمنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم الصادق النور أبان أن المنظمه سبق وان عملت بولاية سنار مقدماً شرحاً عن مهام المنظمة.

وقال إن مشروع الاستجابة الطارئة للغذاء، المياه، الصرف الصحي، الحماية والصحة يستفيد منه 39400 مستفيد ويهدف للتدخل في مجالات الغذاء والمياه والصحة والحماية كما يهدف لزيادة الوصول للخدمات الصحية داخل مراكز الرعاية الصحية الأساسية تنسيقاً وشراكة مع وزارة الصحة بسنار.

واكد أن منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ستقدم كل العون للمتضررين بولاية سنار مبيناً أن المنظمة ستواصل عملها بعد إنتهاء الحرب بالخرطوم حتى يعود للسودان أمنه واستقراره.

فيما أبان مبارك مالك مدير مكتب الإغاثة الإسلامية عبر العالم بولاية سنار أبان أن مشروع الإستجابة الطارئه للغذاء، الماء، الصرف الصحي، الحماية والصحة تبلغ كلفته 850000 دولار كندي ويستفيد منه 39400 مستفيد ويهدف للمساهمة في زيادة الوصول لخدمات الصحة والمياه والحماية والصحة للمتاثرين من أحداث الحرب بالخرطوم والعائدين لولاية سنار.