ضبط كمية من الحبوب المخدرة بجنوب شندي

تمكنت القوة العاملة بمعبر العوتيب جنوب مدينة شندي من ضبط إمرأتين قادمتان من ولاية الخرطوم وبحوزتهما 1000 حبة ترامادول و 5 جرام من مخدر الآيس. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المادة 15 أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة الأوسط شندي ويجري إستكمال التحريات. سونا

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