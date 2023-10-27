وزير العدل يلتقي رئيس المحكمة الدستورية

التقى السيد وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو صباح الخميس برئيس المحكمة الدستورية مولانا د. وهبي محمد مختار بحضور قاضي محكمة الاستئناف دكتور. صلاح حكيم . ويجي الاجتماع في إطار التنسيق بين الأجهزة العدلية وتفعيل دور المحكمة الدستورية، كما طرح رئيس المحكمة الدستورية مبادرة بتكوين آلية للتنسيق بين الأجهزة العدلية. من جانبه شكر السيد الوزير رئيس المحكمة الدستورية على الزيارة ورحب بالمبادرة ووعد بالتواصل مع كل الجهات ذات الصلة للتنسيق لعمل مشترك بخصوص الأجهزة العدلية، مؤكدا على ضرورة سيادة حكم القانون واستقلالية الاجهزة العدلية. وأكد السيد الوزير ضرورة تفعيل الورش في القانون الدستوري و القانون الإداري. سونا

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