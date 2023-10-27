أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الوضع الراهن للمواطن يتطلب إستشعار المسئولية تجاه كل ما يسهم في خدمته ويخفف من وطأة الظروف التي فرضتها الحرب . واقرّ الوالي خلال اجتماعه اليوم مع مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم بحضور رئيس لجنة الطوارئ الصحية دكتور محمد إبراهيم اقرّ بالمشكلات التي تواجه التأمين الصحي وتراكم المديوتيات مما أثر في توفير الخدمة للمؤمن عليهم مما يتطلب التدخل العاجل لتوفير الخدمة والدواء عبر بطاقة التأمين الصحي ودعما لهذه الخطوة اصدر الوالي قرارا بتمديد صلاحية بطاقة التأمين الصحي . وقال الوالي أن الولاية ستتخذ خطوات عاجلة لتوفير مخزون للادوية يتم صرفها عبر بطاقة التأمين في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية واتخاذ كذلك عدة خطوات لتفعيل العمل الاداري لتصبح محلية كرري نموذجا في تقديم خدمات التأمين الصحي. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر تدابير لتفعيل العلاج عبر بطاقة التأمين الصحي بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.