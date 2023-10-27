تدشين مشروع المياه والإصحاح البيئي للمتأثرين بالنزاعات بالفاشر

دشنت منظمة ساحل سودان مكتب شمال دارفور اليوم بمدرسة الوحدة الثانوية بنات بمدينة الفاشر لايواء نازحي الفاشر مشروع المياه والاصحاح البيئي للمتأثرين بالنزاعات بالسودان وولاية شمال دارفور ، وذلك بتمويل من صندوق السودان الإنساني ( S.H.F ). وكشف منسق المياه والإصحاح البيئ بمنظمة ساحل سودان مكتب شمال دارفور آدم عثمان علي محمد ان مشروع المياه والاصحاح البيئي للمتأثرين بالنزاعات بمحلية الفاشر يستهدف المشروع توزيع عدد 3 الف جركانة مياه بسعة 20 لتر لعدد 1500 أسرة وعدد 19 خزان لزيادة السعة التخزينية للمياه بمراكز الإيواء بمدينة الفاشر بجانب توزيع معدات النظافة الشخصية لعدد 650 أسرة. وقال عثمان في تصريح (لسونا) ان المشروع يستهدف كذلك تنظيم حملات النظافة العامة لعدد من المواقع ومراكز الإيواء بجانب صيانة وإعادة تأهيل المراحيض لعدد (١٠) مركزا لايواء النازحين فضلآ عن صيانة مضخات المياه اليدوية بعدد من المحطات بمراكز الإيواء . وأضاف ان المشروع يقوم بتوفير خدمات المياه لعدد (١٥٠٠) أسرة بجميع مراكز الإيواء المنتشرة بمدينة الفاشر . ولفت عثمان ان المشروع كان قد إنطلق منذ شهر سبتمبر وسيستمر حتى شهر نوفمبر القادم بمشيئة الله. من جانبه اشاد ممثل النازحين بمركز إيواء مدرسة حي الوحدة سليمان محمد سليمان بالخدمات الجليلة المقدمة من قبل منظمة ساحل سودان وصندوق السودان الإنساني خاصة في مجال المياه والإصحاح البيئي . وطالب في تصريح (لسونا) ميع المنظمات بضرورة تقديم المزيد من الخدمات للنازحين بمراكز الإيواء. في ذات السياق ناشدت ممثلة النازحين بمركز إيواء مدرسة التيمانات إنعام مختار المنظمات الطوعية والوطنية العاملة في المجال الإنساني والخيرين بضرورة الوقوف مع النازحين ومد يد العون المادي والعيني . وأشارت في تصريح (لسونا) لحجم المعاناة التي يواجهها النازحون خاصة الأطفال الأيتام. وعبرت عن شكرها وتقديرها لمنظمة ساحل سودان ولصندوق السودان الإنساني لتنفيذهما لمشروع المياه والإصحاح البيئي للمتأثرين بالنزاعات بالفاشر. سونا

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