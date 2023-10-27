الادارة الاهلية بشمال كردفان تعلن وقوفها مع القوات المسلحة

الجيش السوداني أعلنت الإدارة الاهلية بولاية شمال كردفان وقفتها ودعمها للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله والي شمال كردفان المكلف ولجنة أمن واعضاء حكومة الولاية. واصدرت الادارة الاهلية بيانا ادانت فيه المليشيا المتمردة وطالبت قيادة الدولة بتصنيف القوة المتمردة قوة إرهابية، واكدت الادارة الاهلية دعمها ومساندتها للقوات المسلحة في معركة الكرامة. ودعت الادارة الاهلية كافة مواطني شمال كردفان بدعم القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى بالمال والرجال تحقيقا للغايات الكبرى ودحرا للتمرد، وطالبت بخروج المليشيا المتمردة من ولاية شمال كردفان فورا. وقالت قيادات الإدارة الأهلية ان الجهود ستتواصل وتضامنا مع كافة الإدارة الأهلية بكردفان الكبرى ومناطق السودان المختلفة للوقوف جنبا الى جنب لتحقيق وحدة الوطن ونصرة الحق والحافظ على النسيج الإجتماعي الكردفاني والسوداني . وكشفت عن مساع لعقد مؤتمر جامع وعاجل خلال الفترة القادمة بكردفان الكبرى لمناقشة القضايا الأمنية والتنموية والاجتماعية تحقيقا للتعايش السلمي. سونا

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