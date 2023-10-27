أمين حكومة غرب كردفان يطلع على تقرير حج 1444هــ وترتيبات 1445هـ

إطلع الامين العام لحكومة ولاية غرب كردفان الاستاذ احمد ادم الضو على التقرير النهائي لحج 1444 هجرية وتوصيات الورشة التقييمية والتقومية لبعثة الحج السودانية التي عُقدت بولاية كسلا، مؤكداً دعمه وإشرافه المباشر لأمانة الحج والعمرة حتى تقوم بدورها التعبدى في خدمة الحجاج . ووجه لدى لقائه الشيخ عمر سليمان جمعة المدير الإداري للحج والعمرة بالولاية بالإعداد المبكر لحج 1445 هجرية وتشكيل اللجنة العليا للحج لتذليل المعوقات التي تواجه العمل خلال الموسم . وفي تصريح لسونا عقب اللقاء قال المدير الإداري للحج والعمرة بالولاية بأنه أطلع الامين العام للحكومة علي التقرير النهائي لأعمال حج الولاية في السودان والمملكة العربية السعودية بجانب مناقشة توصيات حج 1444 هــ وموجهات الحج للعام الجاري. واوضح الشيخ/ عمر سليمان بأن أمين الحكومة طالب بإنزال كافة التوصيات على ارض الواقع مع الإلتزام بكافة الموجهات المركزية من اجل تجويد الأداء والإرتقاء بخدمة ضيوف الرحمن. وأعلن المدير الإداري للحج والعمرة بالولاية عن بداية إجراءات التسجيل لحج 1445 هــ مطلع شهر نوفمبر المقبل بكل محليات الولاية. سونا

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