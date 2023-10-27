بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الأستاذة فون وين مدير مكتب اليونسيف بالولاية بحث السبل الكفيلة لتفعيل الشراكة بين الولاية واليونسيف في الخدمات المقدمة للأطفال في التعليم، الصحة والمياه، واستئناف الدراسة بمدارس الولاية وإيجاد حلول للتحديات. فيما أكدت رئيس وفد اليونيسيف إستمرار التعاون بين اليونسيف وولاية الجزيرة فى مجالات التعليم والصحة والمياه وجددت إلتزام المنظمة بدعم قطاع التعليم وتوفير إحتياجات المدارس لإستئناف الدراسة. وأعلن الوالي عن تكوين لجنة لمعالجة التحديات لفتح المدارس ووضع دراسة واقعية حول إمكانية فتح المدارس وأعلن عن ترتيبات جارية لمعالجة مرتبات المعلمين وإيجاد مواقع بديلة للنازحين وإمكانية إستيعاب 40 ألف طالباً وطالبة من ولاية الخرطوم بالولاية. وامتدح الوالي جهود منظمة اليونسيف في توفير وحدة لإنتاج الأكسجين بمستشفى الأطفال بمدني. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر استيعاب 40 ألف طالب من الخرطوم.. اليونيسيف تعلن الالتزام بتوفير احتياجات مدارس الجزيرة لاستئناف الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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