والي غرب كردفان يؤكد سعي حكومته لتنفيذ المشروعات التنموية

الفولة - غرب كردفان قال والي ولاية غرب كردفان الأستاذ معتصم عبدالسلام عوض إن حكومته تبذل جهودا كبيرة من أجل تقديم الخدمات الأساسية لإنسان الولاية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وابان الوالي في تصريحات لسونا ان الترتيبات جارية لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية التي تعمل على تحقيق التنمية للمواطنين، مشيراً لتوقيعه عقد إنشاء مشروع برنامج الطاقة الشمسية بمواصفات عالية الجودة لتشغيل محطات المياه خاصةً في المناطق التي تعاني العطش. واوضح الوالي بأن مشروع الطاقة الشمسية يُعَدُ من المشروعات التنموية الحيوية التي تساعد على الاستقرار . وعلى صعيد آخر كشف والي غرب كردفان عن توقيع عقد شراء جهاز الأشعة المقطعية لصالح وزارة الصحة بالولاية والذي يعد من الأجهزة الطبية المهمة التي تحتاجها المسشفيات بالولاية الى جانب إستلامه لعربة إسعاف جديدة وعدد (3) لوادرات وعدد من آليات إصحاح البيئة. سونا

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